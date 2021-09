'Hộc Châu Phu Nhân' chuẩn bị lên sóng, liệu diễn xuất của Dương Mịch có gánh được Trần Vỹ Đình?

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bộ phim cổ trang Cửu Châu – Hộc Châu phu nhân với sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đang trong quá trình chuẩn bị lên sóng, ra mắt khán giả. Cũng trong đầu tháng 9 vừa qua, bộ phim đã chính thức nhận được giấy phép phát hành.

Bộ phim Cửu Châu – Hộc Châu phu nhân

Hộc Châu phu nhân là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình sau siêu phẩm Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Như Sắt, kể về hậu cung và vương triều Đại Trưng trên Cửu Châu Đại Lục. Phương Chư (do Trần Vỹ Đình thủ vai), Hải Thị (do Dương Mịch thủ va), Đế Húc (do Từ Khai Sính thủ vai) – ba người đối mặt với sự tranh đấu quyền lực, kiên quyết bảo vệ hòa bình. Đứng giữa Đế Húc và Phương Chư, Hải Thị rơi vào thế khó. Chuyện tình của cô trải qua vô vàn khó khăn, từ những hiểu lầm đến các biến cố, nhờ vậy cô và đối phương càng thấu hiểu nhau hơn.