‏Học cách yêu để không đánh mất chính mình

‏Tình yêu, giống như một đóa hoa, mong manh và cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu không có sự chăm sóc, nó sẽ héo úa; nếu nắm giữ quá chặt, nó có thể vụn vỡ. Nhưng nếu hiểu được cách để yêu và được yêu một cách đúng nghĩa, tình yêu có thể trở thành một nguồn năng lượng bất tận, làm đẹp tâm hồn và cuộc sống của mỗi người.‏

‏Trong cuốn sách Yêu (Being in Love), bậc thầy tâm linh Osho nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là một khái niệm cố định, cũng không phải một công thức mà ai cũng có thể áp dụng như nhau. Ông đã so sánh câu hỏi “Tình yêu là gì?” với câu hỏi “Thức ăn là gì?” – nếu một người chưa từng biết đến thức ăn, họ mới hỏi như vậy. Còn với những ai đã thực sự trải nghiệm tình yêu, họ sẽ không cần đi tìm một định nghĩa, bởi tình yêu không phải thứ để hiểu mà là để cảm nhận.‏