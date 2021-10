Học cách tha thứ để chữa lành nỗi đau

1. Thư giãn và thả lỏng tâm trí



Nếu trong tâm đầu bạn là cảm giác khó chịu, bất an và tức giận thì dẫu có nói ra câu tha thứ cũng sẽ chỉ là lời nói dối lòng, hời hợt không có sự lay động. Vì thế hãy để cho tâm trí mình được tĩnh và an như mặt nước mùa thu dẫu có chuyện gì cũng sẽ thấy bình an và nhẹ nhõm.



Chỉ khi đó bạn mới có thể đón nhận những điều không may xảy đến, chấp nhận và tha thứ mà không sản sinh ra cảm giác khó chịu và năng lượng tiêu cực.



2. Thông cảm và nói “tôi tha thứ cho bạn”



Nếu bạn muốn tha thứ cho một ai đó, hãy nói với họ, đừng chỉ tự nhủ ở trong lòng. Vì chỉ khi tâm trí bạn tĩnh tại và thực sự muốn tha thứ thì mới có thể nói ra thành lời.



Câu nói “tôi tha thứ cho bạn” sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tích cực hơn, đồng thời giúp người gây ra lỗi cảm thấy bớt ăn năn và dằn vặt hơn. Khi tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, vì bản chất của người làm bạn tổn thương vốn cũng tốt đẹp y như bạn vậy, họ không cố ý làm bạn đau đâu.



Nếu bạn bao dung người khác thì đến khi bạn mắc sai lầm, người khác cũng sẽ tha thứ cho bạn.



3. Tập thở sâu



Hơi thở có mối liên hệ chặt chẽ với cảm xúc, khi bạn vui mừng quá hoặc lo lắng quá hơi thở sẽ rất nhanh và gấp gáp, còn ngược lại những lúc hơi thở nhẹ và đều là khi bạn đang thư giãn và bình an.



Do đó nếu muốn làm chủ cảm xúc của mình, trước tiên hãy làm chủ hơi thở. Khi có ai đó khiến bạn tức giận, khó chịu hãy dời họ ra và đến nơi khác rồi tập thở sâu, khi không khí được lấp đầy phổi, xuống đến bụng sẽ thổi bay mọi điều không tốt đang chứa ở đó.



Cách làm này còn giúp bạn luôn bình an, mạnh khỏe và sống lâu hơn nữa đó.



Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng sẽ khá lâu. Vậy bạn muốn sống chung với nỗi đau hay tha thứ để bình an và hạnh phúc hơn. Tha thứ là một kỹ năng mà đã là kỹ năng thì phải học và rèn luyện. Hạnh phúc là một đích đến mà bước đầu tiên để có hạnh phúc chính là tha thứ.