Học bổng hạt giống tương lai cho sinh viên công nghệ thông tin

Thí sinh có thể gửi hồ sơ ứng tuyển và đăng ký tham gia chương trình đào tạo qua địa chỉ email prvietnam@huawei.com của Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam. Thời gian đăng ký tham gia chương trình đến hết ngày 20/10/2021.

Năm 2015, lần đầu tiên công ty Huawei Việt Nam đưa chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future” về Việt Nam. Tính đến năm 2020 đã có 69 sinh viên xuất sắc đến từ các trường hàng đầu Việt Nam, như Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Học viện PTIT, đại học FPT, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân... đã được nhận học bổng tham gia chương trình.