'Học bá' từng về nhì Olympia, quán quân Rung chuông vàng nay là tiến sĩ y học

Ra mắt lần đầu vào năm 2006, Rung chuông vàng khởi đầu là gameshow trí tuệ dành cho sinh viên nhưng nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi truyền hình. Trải qua gần 20 năm, chương trình trở thành biểu tượng giáo dục, truyền cảm hứng cho hàng thế hệ trẻ, thậm chí còn được nhiều trường học khắp cả nước sáng tạo triển khai.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là Quán quân Rung chuông vàng năm 2009.

Trong số những gương mặt từng bước ra từ Rung chuông vàng, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo – Quán quân năm 2009 – là cái tên được nhiều khán giả nhớ tới.

Trong chương trình Ký ức VTV, Thái Bảo nhắc lại dấu ấn cách đây hơn một thập kỷ: "Cảm giác mặc bộ trang phục dự thi Rung chuông vàng lúc đó rất nóng vì ánh đèn sân khấu, nhưng đó là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Nhờ chương trình, tôi quen biết thêm nhiều bạn bè và đến giờ tình bạn ấy vẫn gắn bó. Mỗi lần có dịp tụ họp, chúng tôi lại nhắc đến ký ức thi đấu ngày ấy, vẫn đầy ắp tiếng cười".