Hoạt động Nhân ái của Dân trí làm lay động trái tim bạn đọc

Ông Lê Bảo Trung- Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí phát biểu báo cáo hoạt động công đoàn của báo trong thời gian qua.

Thực tế thời gian qua, tuy Công đoàn Dân trí chưa chính thức về với Công đoàn Bộ nhưng hai đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình xã hội rất ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều hệ lụy lớn cho an sinh xã hội. Hai đơn vị đã có những hoạt động phối hợp như xây nhà tình nghĩa ở Tuyên Quang, trao 800 túi an sinh đến lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trao tặng 2.000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM...

Bảo Khánh