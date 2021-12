Hoảng vì con có khối u vùng bụng, bác sĩ giải đáp online cho người bệnh

Your browser does not support the audio element.

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, các chương trình trực tuyến cập nhật kiến thức về ung thư, điều trị ung thư không chỉ có ý nghĩa với các bác sĩ tuyến dưới trong việc học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn, mà với người bệnh, đây cũng là kênh để họ tiếp cận được chuyên gia đầu ngành, kết nối để chuyên gia giải đáp những thắc mắc về tình trạng bệnh của bản thân, của người nhà", BS Nguyễn Bá Tĩnh cho biết.

Vì thế, trong thời gian qua, Bệnh viện K liên tục tổ chức các buổi cập nhật kiến thức, giải đáp về các loại bệnh ung thư cho người dân. Như với ung thư trẻ em, liên tục 4 chuyên đề, gồm: Cập nhật các phương pháp chẩn đoán, điều trị ung thư trẻ em; Những lưu ý phát hiện sớm khối u vùng bụng; Những điều cần biết về u não và bệnh lý cột sống ở trẻ em...

Mới nhất, chuyên đề "Những lưu ý trong phát hiện sớm và điều trị u ổ bụng ở trẻ em", hàng trăm bà mẹ đã kết nối để mong được giải đáp về tình trạng của con mình.

Tham gia buổi trả lời trực tuyến, ngoài Ths.BS Hoàng Thu Trang, Phó trưởng khoa Nội Nhi (BV K), còn có sự tham gia của TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa phẫu thuật nhi (BV Việt Đức).