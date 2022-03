Hoàng tử trái đào của Hollywood

Con đường điện ảnh của Chamalet chỉ mới ở khởi đầu. Và một đề cử Oscar, bất kể có chiến thắng hay không, luôn là khởi đầu ngọt ngào nhất. Tuy nhiên, những thứ ngọt ngào cũng có thể trở thành thuốc độc. Một vai diễn quá nổi tiếng cũng dễ dàng giết chết sự nghiệp của diễn viên. Hãy nhìn tấm gương chàng Frodo Elijah Wood của The Lord of the Rings (Chúa nhẫn), hay quá trình mà Daniel Radcliffe đánh vật với cái bóng của Harry Potter. Chamalet rất hiểu điều này. “Tôi lo lắng rằng 50 năm nữa, tôi vẫn sẽ ngồi kí tên lên những quả đào,” anh nói về cảnh phim biểu tượng trong Call Me by Your Name.

Nhưng hơn cả lo lắng, Chamalet luôn biết rõ điều mình theo đuổi. “Đó là một cảm xúc. Tôi không thể miêu tả, nhưng tôi sẽ luôn đuổi theo nó,” anh trả lời một cuộc phỏng vấn. Không phải tiền bạc hay danh vọng, mà là một cảm xúc. Đó là lí do vì sao những dự án sắp tới của Chamalet không mang chút màu sắc thương mại nào.

Như vai diễn vua Henry V trong tác phẩm The King (Nhà vua) của Netflix, hay bộ phim Bỉ có cái tên không thể hợp hơn dành cho anh A Beautiful Boy (Một chàng trai đẹp). Đó là con đường của một nghệ sĩ, không phải của một diễn viên đơn thuần.

Suy cho cùng, Chamalet dường như cũng đã trở thành một nghệ sĩ, ngay lúc này. Người ta nhận ra điều đó không chỉ từ nghệ thuật của anh, mà còn từ lối sống. Khi được hỏi mục tiêu lớn nhất trong đời mình là gì, chàng trai với đôi mắt xanh thẳm này đã mỉm cười và trả lời theo cách không-thể-Pháp-hơn: “Chúng ta không ở đây mãi mãi. Ai biết được, ta có thể chết bởi một chiếc xe tải vào ngày mai. Vì vậy, hãy sống vui lên, bạn của tôi!”