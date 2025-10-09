Hoàng tử Nhật Bản: Từ giảng đường đại học đến trọng trách hoàng gia

Ngày 5/9 vừa qua, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố những hình ảnh mới nhất về cuộc sống học tập của Hoàng tử Hisahito tại Đại học Tsukuba, tỉnh Ibaraki (vùng Kanto, phía đông Nhật Bản), đúng một ngày trước khi tròn 19 tuổi, theo The Asahi Shimbun.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm không chỉ từ truyền thông trong nước mà còn từ dư luận quốc tế, bởi Hisahito là nhân vật đặc biệt: Vừa là sinh viên năm nhất ngành sinh học, vừa là người đứng thứ hai (sau cha mình) trong danh sách kế vị ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng lâu đời của đất nước Nhật Bản.

Một ngày sau đó, Nhật Bản tổ chức nghi lễ long trọng tại hoàng cung để đánh dấu sự kiện Hoàng tử Hisahito bước vào tuổi trưởng thành.