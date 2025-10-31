Hoàng tử Andrew bị tước bỏ danh hiệu

Cái kết ê chề của một hoàng tử

Ngày 30/10 (giờ địa phương), Cung điện Buckingham ra thông báo Vua Charles đã khởi động quy trình chính thức nhằm loại bỏ cách xưng hô, tước hiệu và huân chương của Hoàng tử Andrew.

Điều này đồng nghĩa, con trai thứ của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip không còn được gọi với danh xưng "Hoàng tử" đã có từ khi sinh ra nữa. Sau thông báo trên, ông chỉ còn là Andrew Mountbatten Windsor.

Hoàng tử Andrew ở thành dân thường từ thông báo ngày 30/10. Ảnh: Getty Images.

Hợp đồng thuê Royal Lodge, nơi ở của Andrew hơn 20 năm qua, cũng chấm dứt hiệu lực. Ông sẽ chuyển đến địa chỉ khác. Theo Page Six, ông sẽ chuyển đến bất động sản trong khu điền trang riêng Sandringham ở Norfolk, Anh.

"Những biện pháp kỷ luật này được cho là cần thiết, bất chấp việc ông vẫn phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Đức vua và Hoàng hậu muốn khẳng rằng suy nghĩ và lòng cảm thông sâu sắc nhất của họ luôn hướng về các nạn nhân và những người sống sót của mọi hình thức lạm dụng", tuyên bố viết.