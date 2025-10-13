Hoàng Thùy Linh trình diễn ‘See tình’ khiến Hoàng thành Thăng Long bùng nổ

Xuất hiện trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh mang hit “See tình” - ca khúc từng “phủ sóng” toàn châu Á - đến với khán giả quốc tế. Tiết mục sôi động khiến không gian Hoàng thành Thăng Long bùng nổ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất chính thức khép lại sau 3 ngày tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội thành công rực rỡ khi thu hút hàng triệu người tham gia. ﻿ ﻿ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ý tưởng này hướng tới việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại thủ đô Hà Nội - nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người. Lễ hội được tổ chức từ ngày 10-12/10, với sự tham gia của 48 quốc gia, tổ chức quốc tế, cùng nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc. Mỗi chương trình nghệ thuật đều được thiết kế, dàn dựng để khoe trọn nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia. Đêm nghệ thuật trong khuôn khổ lễ bế mạc lễ hội cũng vậy. Lễ bế mạc bắt đầu với phần trình diễn của các thanh thiếu nhi biểu diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng âm nhạc điện tử với bản phối mới mang tính hiện đại, trẻ trung và cuốn hút, giới thiệu đến bạn bè quốc tế Xẩm và dân ca ba miền. Tiếp đó là phần thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Anh mang đến sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - ca khúc từng được lựa chọn để biểu diễn tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 ở quảng trường Ba Đình. Trúc Nhân cũng mang đến lễ hội tiết mục Made in Vietnam. Ca khúc được DTAP sáng tác, lấy cảm hứng từ tình yêu, niềm tự hào dân tộc. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt trong khoảng thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trúc Nhân trình diễn Made in Vietnam cùng vũ đoàn với hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Không khí hào hùng, rực rỡ những ngày mùa thu lịch sử được khơi gợi lại trong tâm trí của hàng nghìn khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long. Tiếp nối màn trình diễn của Trúc Nhân, là các tiết mục của đoàn nghệ thuật quốc tế. Theo đó, đoàn nghệ thuật Đại sứ quán Indonesia trình diễn giai điệu ca khúc Hello Vietnam bằng những nhạc cụ dân tộc của người Indonesia. Đoàn nghệ thuật Pakistan trình diễn tiết mục Yaad. Đoàn nghệ thuật đến từ Iran trình diễn ca khúc Bình minh. Tiết mục Gió Cuba của đoàn nghệ thuật Cuba đầy sôi động, cuốn hút. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh xuất hiện cùng màn trình diễn mang đậm nét văn hóa Việt, khiến sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội như bùng nổ. Cô mang tới hai ca khúc gắn với tên tuổi mình - See tình và Gieo quẻ. ﻿ ﻿ See tình từng trở thành hiện tượng âm nhạc trên các nền tảng số, được nghe nhiều tại khắp các quốc gia châu Á. Nhiều ngôi sao quốc tế như BlackPink, diễn viên Hyeri khi đến Việt Nam đã trình diễn vũ đạo của See tình. Gieo quẻ cũng là một ca khúc được lấy cảm hứng từ nét văn hóa lâu đời của người Việt. Theo đó, bài hát này được viết từ phong tục xin quẻ, hái lộc lấy may của người Việt trong dịp đầu năm để mong cầu một năm mới đầy an lạc. Rất đông khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức đêm nhạc khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Những giai điệu quen thuộc và đầy cảm hứng của mashup Chong chóng xanh - Tiếng chuông và ngọn cờ cùng màn pháo hoa rực sáng đã khép lại đêm bế mạc đáng nhớ tại Hoàng thành Thăng Long.