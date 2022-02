Hoàng Thùy Linh: 'Tôi vẫn chưa được hạnh phúc'

Phần âm nhạc của See Tình là một thay đổi khá táo bạo của Hoàng Thùy Linh và team DTAP, ca khúc thiên về một bản dance pop vui nhộn với một chút âm hưởng retro, phần điệp khúc mang một chút âm hưởng ngũ cung nhưng rất khác so với chất dân gian của Hoàng Thùy Linh trong album Hoàng.

Khi được hỏi về tên bài hát, Hoàng Thùy Linh bộc bạch: “Để tìm được một tình yêu và người thật sự yêu thương là điều không hề dễ dàng. Nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua, tôi nhận ra có lúc mình hồn nhiên, ngây thơ, lúc lại trăn trở và cả những bài học”.

“Sau tất cả, tôi trưởng thành hơn, buộc mình suy nghĩ trước khi quyết định. Tuy nhiên, nhớ lại độ tuổi 16-18, tôi tự hỏi tại sao mình không giữ lại những gì hồn nhiên nhất của thời điểm đó. Tại sao lại thay đổi mình, trong khi quãng thời gian đó, tôi luôn trân trọng bản thân và cả người khác. Qua sản phẩm này, tôi muốn trở lại tuổi 18 và yêu như thời điểm đó”

Your browser does not support the video tag.

MV See Tình - Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh cũng chia sẻ thêm rằng dù đã nhận được nhiều giải thưởng, nhận nhiều tình yêu thương của mọi người, nhưng cô vẫn chưa được hạnh phúc. Nữ ca sĩ trải lòng: "Tôi hiểu là chỉ có mình mới chữa lành được cho chính mình, chỉ có mình khi chữa lành được thì mới xứng đáng với những tình cảm mà mọi người dành cho mình.



Hoàng Thùy Linh chưa thấy hạnh phúc với những gì mình đã đạt được