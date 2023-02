Hoàng Thùy Linh 'thống lĩnh' đề cử giải Cống Hiến 2023

Đề cử giải Cống Hiến 2023: Hạng mục Âm nhạc MUSIC VIDEO CỦA NĂM 906090 (Sáng tác: Mew Amazing; Thể hiện: Tóc tiên; Đạo diễn: Ứng Duy Kiên) Có không giữ mất đừng tìm (Sáng tác: Bùi Công Nam; Trình bày: Trúc Nhân; Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư) Gieo quẻ (Sáng tác: Khắc Hưng; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen; Đạo diễn: Nhu Đặng) Một bước vô tình (Sáng tác: Huy Tuấn; Thể hiện: Hà Trần; Đạo diễn: Phạm Huỳnh Hữu Tài) Waiting For You (Sáng tác + Thể hiện: MONO; Đạo diễn: Choānn) BÀI HÁT CỦA NĂM Bên trên tầng lầu (Sáng tác và thể hiện: Tăng Duy Tân) Đến giờ cơm (Sáng tác: Minh Cà Ri; Thể hiện: Ái Phương) Gieo quẻ (Sáng tác: Khắc Hưng; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen) Hai mươi hai (Sáng tác: Hứa Kim Tuyền; Thể hiện: Amee) Hẹn ước từ hư vô (Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh; Thể hiện: Mỹ Tâm) NỮ CA SĨ CỦA NĂM Phùng Khánh Linh Hoàng Thùy Linh MIN Mỹ Tâm Tóc Tiên NAM CA SĨ CỦA NĂM Tùng Dương Trúc Nhân Đinh Mạnh Ninh Noo Phước Thịnh Vũ. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM Mỹ Anh Wren Evans Madihu MONO Tăng Duy Tân ALBUM CỦA NĂM Citopia (Phùng Khánh Linh) Cong (Tóc Tiên) Link (Hoàng Thùy Linh) Make It Together (Đinh Mạnh Ninh) Một Vạn Năm (Vũ.) NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM DTAP Khắc Hưng Touliver Huy Tuấn Nguyễn Hữu Vượng CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM Hà Nội riêng tôi (Vũ Thắng Lợi) Hozo Festival (Sở VH,TT TP.HCM) Kỷ niệm 20 năm ca hát (Tùng Dương) Nghe gió kể: Symphonic jazz (Nguyễn Hải Phong) Tri âm (Mỹ Tâm) NHẠC SĨ CỦA NĂM Khắc Hưng Phùng Khánh Linh Đinh Mạnh Ninh Nguyễn Hải Phong Vũ Hạng mục Thể thao GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM VĐV Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi) VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất (môn Muay) VĐV Huỳnh Như (môn Bóng đá) VĐV Nguyễn Thị Oanh (môn Điền kinh) VĐV Dương Thúy Vi (môn Wushu) GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM VĐV Khuất Văn Khang (môn Bóng đá) VĐV Trần Hưng Nguyên (môn Bơi) VĐV Phí Thanh Thảo (môn Bắn súng) CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 Việt Nam tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31 CLB Hà Nội giành chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia mùa giải 2022.