Hoàng Thùy Linh kết hợp Tùng Dương - Thanh Lam bị cho là sản phẩm 'dở hơi'

MV Đánh Đố - Hoàng Thùy Linh

Người sáng tác ca khúc Đánh Đố, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thường xuyên bị Hoàng Thùy Linh và ekip làm phiền mỗi ngày đã có những chia sẻ: "Khi đưa ra đề bài này, sự kết hợp giữa 3 gương mặt Thanh Lam, Tùng Dương, Hoàng Thuỳ Linh đã tạo nên cái khó trong âm nhạc. Mình trăn trở, một là mình sẽ biến đổi Thanh Lam hoặc Tùng Dương cho có cái hồn của Hoàng Thuỳ Linh hay bây giờ Hoàng Thuỳ Linh phải hú, hét, nghiến… như hai anh chị này. Hai phạm trù này rất khác nhau, tôi tiếp xúc với mọi người quá nhiều nên tôi hiểu được cả 3 cá tính này…

Một người điên đã mệt, bây giờ 3 người điên cộng lại với nhau cực kì khó luôn. Không biết làm gì, và mình phải làm rất nhiều demo. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu đây là thể loại nhạc gì vì quá nhiều thứ lắt nhắt trong đấy. Đây cũng là đánh đố khán giả nữa, cả tôi và Triple D cũng là những người thích làm khó nữa. Mọi người có thể thấy lâu rồi tôi không làm sản phẩm nào, đôi lúc muốn làm gì đó dở hơi nhưng cũng có khi muốn quay lại sự đơn giản. Và đây là một sản phẩm dở hơi của Hoài Anh"