Hoàng Thùy Linh công khai ảnh cùng Đen Vâu sau tin kết hôn, có con

Ngày 26/8, Hoàng Thùy Linh công khai ảnh chụp cùng Đen Vâu trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện cùng "bạn trai tin đồn" trong cuộc sống đời thường mà không liên quan tới các dự án âm nhạc.

Hình ảnh Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là hai nghệ sĩ thuộc Khối Văn hoá – Thể thao đã có dịp đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoàng Thùy Linh cùng Đen Vâu

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tự hào bày tỏ: "Biết ơn một chuyến về thăm. Sáng nay, Linh và những Cô Chú, anh chị em Khối Văn hoá- Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ.