Hoàng Thùy Linh công khai ảnh cùng Đen Vâu sau tin kết hôn, có con

Ngày 26/8, Hoàng Thùy Linh công khai ảnh chụp cùng Đen Vâu trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện cùng "bạn trai tin đồn" trong cuộc sống đời thường mà không liên quan tới các dự án âm nhạc.
Hình ảnh Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Được biết, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là hai nghệ sĩ thuộc Khối Văn hoá – Thể thao đã có dịp đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tự hào bày tỏ: "Biết ơn một chuyến về thăm. Sáng nay, Linh và những Cô Chú, anh chị em Khối Văn hoá- Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ.
Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỉ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá. Mình được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi.
Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, Linh thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hi sinh của cha ông, vì quần chúng, vì quốc gia, để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình.
Cách đây hơn 20 năm, lúc còn là một cô bé, Linh cũng từng vinh dự tham gia đoàn viếng thăm lăng Bác trong một liên hoan nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi tiêu biểu. Hôm nay lại được viếng Bác khi đã trưởng thành, là một người nghệ sĩ, mình càng tự hào hơn, cứ như được trở về để báo cáo với Bác rằng, mình đã lao động và đã biết ơn vì được đóng góp sức lực cho văn hoá nghệ thuật của nước nhà.
Nhận chiếc Huy hiệu mang tên Bác, không gì lớn hơn động lực và khát khao nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục tận hiến, mới xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông".
Trước đó vào ngày 15/8, một trang thông tin ghi lại được hình ảnh Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng xuất hiện tại biệt thự ở Tam Đảo. Đáng chú ý trong đó hai ngôi sao còn ôm một cặp sinh đôi, nghi vấn là con chung của hai người.
Trong những bức ảnh, Hoàng Thùy Linh diện trang phục ở nhà đơn giản, ôm em bé ra tắm nắng. Đây được là bằng chứng rõ nhất về tin đồn Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh đã kết hôn và có con, song cho đến nay cả hai nghệ sĩ vẫn im lặng về chuyện đời tư.
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh lần đầu hợp tác vào đầu năm 2020 và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua các tác phẩm âm nhạc chung.
Tháng 1/2023, Đen Vâu vướng tin đồn đã bí mật tổ chức đám hỏi với Hoàng Thùy Linh ở quê nhà, dù lúc đó cả hai chưa từng để lộ dấu hiệu nào cho thấy có mối quan hệ thân thiết gì khác ngoài công việc. Đến tháng 4/2024, Hoàng Thùy Linh vướng nghi vấn mang thai và tạm ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian.
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh là một trong những cặp đôi cực kì kín tiếng của làng giải trí Việt. Cả hai nhiều lần vướng vào ồn ào tình cảm song chưa một lần lên tiếng xác nhận. Dù vậy, nhìn những biểu cảm, hành động dành cho đối phương, công chúng đều tin rằng cả hai là một đôi.