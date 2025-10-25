Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan, Hoàng Thái hậu Sirikit đã được đội ngũ y bác sỹ theo dõi và điều trị sức khỏe liên tục từ tháng 9/2019 do mắc một số bệnh mạn tính.

Đến ngày 17/10 vừa qua, Hoàng Thái hậu bị nhiễm trùng máu khiến sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Mặc dù được chăm sóc và điều trị tích cực, song Hoàng Thái hậu đã từ trần vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 24/10 tại Bệnh viện Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok, hưởng thọ 93 tuổi.

Hoàng Thái hậu Sirikit. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Ngay sau khi Hoàng Thái hậu băng hà, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đã chỉ dụ tổ chức quốc tang theo nghi lễ Hoàng gia với mức độ trang trọng nhất. Linh cữu Hoàng Thái hậu được an trí tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung ở Bangkok. Nhà Vua cũng ban hành sắc lệnh để tang trong vòng một năm đối với các thành viên Hoàng tộc và các quan chức Hoàng gia, tính từ thời điểm Hoàng Thái hậu qua đời.

Hoàng Thái hậu Sirikit sinh ngày 12/8/1932 tại thủ đô Bangkok, là ái nữ của Hoàng thân Nakkhatra Mangala. Năm 1950, bà kết hôn với Cố vương Bhumibol Adulyadej – vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan. Cùng năm đó, trong lễ đăng quang của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej, bà được tấn phong làm Hoàng hậu.

Trong suốt cuộc đời, Hoàng Thái hậu Sirikit được người dân Thái Lan hết mực tôn kính, là biểu tượng của lòng nhân ái, sự tận tụy và cống hiến không ngừng vì phúc lợi của nhân dân. Bà đã khởi xướng và bảo trợ nhiều chương trình phát triển nông thôn, nâng cao vai trò của phụ nữ, cũng như bảo tồn nghệ thuật và văn hóa truyền thống của Thái Lan.