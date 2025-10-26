Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Tối 25-10, chung kết toàn quốc Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 – Miss University Vietnam 2025 mang chủ đề "Thanh xuân rực rỡ", diễn ra tại Bắc Ninh với sự tranh tài của 28 thí sinh đến từ mọi miền đất nước.

Hoàng Ngọc Như đến từ ĐH Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Ban giám khảo ngồi ghế nóng chương trình gồm Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (Trưởng ban giám khảo); Nhà sử học Dương Trung Quốc (Phó trưởng ban giám khảo), Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao, Phó Giám Đốc Truyền hình CAND (Phó trưởng ban Giám khảo); GS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; NSND, đạo diễn Trọng Trinh, Đại tá, NSND Vi Hoa, Thượng tá, NSƯT, Biên đạo Hoàng Loan và Thiếu tá, NSƯT, ca sĩ Hà Thu Hương,...

Bên cạnh đó còn có mentor và host là những Hoa, Á hậu như Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2023; Lê Hoàng Phương, Á hậu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023, Hoa Hậu Hoà bình Việt Nam 2023 và Siêu mẫu Hà Anh, Phó Trưởng Ban Giám khảo.

Mở màn đêm chung kết là tiết mục đồng diễn của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng top 28 thí sinh Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2025.

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng top 28 thí sinh trong tiết mục đồng diễn

Khép lại tiết mục đồng diễn, top 28 thí sinh bước vào phần thi Trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ áo yếm Kinh Bắc - Bắc Ninh trong BST mang tên “Em ơi em à” của Nhà Thiết kế Cao Minh Tiến.