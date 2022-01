Hoang mang giữa "ma trận" thuốc chữa Covid-19

"Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán. Sau đó, tìm những địa điểm đang xây dựng, địa hình đi lại khó khăn, sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hàng hóa" ông Lê thông tin.

Trong dịp cuối năm, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát với mặt hàng này, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Tổng cục Quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, kế hoạch số 07 ngày 18/11/2021 xác định rõ tuyến, địa bàn và cụ thể đối với các tuyến biên giới.

"Trong đó, tuyến biên giới phía bắc, chúng tôi chỉ đạo tập trung vào các mặt hàng pháo nổ, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, mỹ phẩm, gia súc, gia cầm và đặc biệt là thiết bị y tế", ông Huy thông tin.

Việc triển khai theo ông Huy sẽ chú trọng vào việc chỉ đạo quản lý thị trường (QLTT) tại các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và hải quan trong việc tổ chức, xây dựng kế hoạch. Mục tiêu là triệt phá tụ điểm, đầu nậu lớn để ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ tuyến biên giới vào trong nội địa.

"Thuốc thần kỳ trẻ 1 tháng đến cụ già 100 tuổi đều dùng được" (!?)

Trên mạng xã hội, không chỉ có thuốc tây chữa Covid-19, các loại thuốc nam, thuốc "gia truyền nhiều đời" cũng được rao bán tràn lan với lời quảng cáo trị khỏi chỉ trong một ngày.

Theo đó, một cơ sở bán "Thuốc nam gia truyền Covid" trên đường Giải Phóng (Hà Nội) quảng cáo đã bán thuốc chữa Covid-19 4 đời, trước cả khi có dịch Covid-19. Thậm chí, người bán còn thản nhiên quảng cáo thuốc trị được bách bệnh, kể cả bệnh nặng nhất.

Thuốc nam gia truyền Covid-19 đã có 4 đời (Ảnh: Thế Hưng).

"Chỉ cần súc miệng, đưa thuốc xuống sâu thành họng nơi ho và có nhiều Covid-19 ở đó. Người uống ngửa cổ lên, thuốc xuống vùng đang tổn thương sẽ làm liền bên trong là khỏi", người bán hướng dẫn cách sử dụng.

Tinh vi hơn, một cơ sở sản xuất thuốc chữa Covid-19 có địa chỉ tại phường 13, quận Tân Bình, TPHCM in trên nhãn chai thuốc là "Dược liệu hỗ trợ điều trị Covid-19". Công dụng in trên vỏ cũng chỉ là tăng khả năng đề kháng, giúp hệ miễn dịch đẩy lùi Covid-19, an toàn với người già, trẻ em, thai phụ.

Thế nhưng, khi quảng cáo trên mạng xã hội, cơ sở này lại ngang nhiên khẳng định: "Thay mặt dòng họ Nguyễn Bá đưa ra một loại thuốc của các cụ xưa đã để lại. Chúng tôi đã sản xuất ra một loại dược liệu trị Covid-19 và trị khỏi ngay lập tức. Tôi sẽ lấy thân mạng của tôi ra làm chứng. Trông rất nhỏ, nhưng cứu được rất nhiều người".