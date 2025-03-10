Hoàng Hường là ai và đã làm gì mà bị gọi là 'thánh scandal'?

Ngày 26/6, thông tin cơ quan chức năng đề nghị xử lý fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định đã thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi lẽ Hoàng Hường là cái tên thị phi nhất nhì cõi mạng trong những năm gần đây.

Fanpage Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng bị đề nghị xử lý (Ảnh chụp màn hình)

Hoàng Hường có tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Theo chia sẻ của chính chủ, Hoàng Hường sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, Hường cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hường theo học ngành Dược.

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cũng trong các phiên live và bài đăng của mình, Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ,... đồng thời tổ chức sự kiện như off fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi.

Hoàng Hường

Hiện tại các tài khoản MXH của Hoàng Hường đều có lượng người theo dõi rất lớn, tiêu biểu như Hoàng Hường - 1,3 triệu, Gia đình Hoàng Hường - 1,4 triệu, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường - 2,1 triệu, Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường - 1,5 triệu,... Tất cả các tài khoản này đều có ảnh đại diện là Hoàng Hường.