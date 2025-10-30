Hoàn thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trước Tết Nguyên đán

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất tọa lạc tại số 01 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) chậm nhất vào ngày mai - 31/10. Đây là đơn vị nhận tài trợ và xây dựng công trình.

Quyết định trên nhằm hiện thực hóa chỉ đạo từ cuộc họp do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được chủ trì vào ngày 2/10 với mục tiêu sớm đưa khu đất có vị trí đặc biệt vào khai thác.