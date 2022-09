Hoàn tất kết luận điều tra vụ cựu công an TP.HCM buôn lậu

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP HCM chủ mưu.

Ngày 24/5/2021, Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 7 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ nhập từ Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc.