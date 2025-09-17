Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án 'gà lôi trắng' ở Hưng Yên

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán để lấy tiền chi tiêu. Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ và trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy 2 con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Quá trình nuôi, Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Sau khi nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng.