Hoãn phiên tòa xét xử nhóm đồng phạm của Mr Pips để xác minh thêm tài liệu

Xác minh thêm tài liệu hồ sơ

TAND TP Hà Nội đang tạm dừng phiên xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1993, trú TP HCM), cùng 19 đồng phạm bị quy kết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xác minh một số tình tiết liên quan. Phiên dự kiến tái mở lại vào ngày 22/9.

Trong vụ án, nhóm do Bùi Trung Đức cầm đầu được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, đang bị Công an TP Hà Nội điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ nhà đầu tư (bị hại) chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này Trung hưởng hơn 1,3 tỷ còn lại trả hoa hồng, lương.

Để lừa đảo, Đức cũng "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những người làm tốt được thăng chức nhanh. Mục đích là để nhân viên “làm hết mình”.