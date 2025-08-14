Hoãn phiên tòa vụ bác sỹ xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai

Ngày 14-8, TAND Khu vực 7 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) về tội hiếp dâm. Phiên toà được xét xử kín.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến, bị hại là chị PTH (31 tuổi) và người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, khi bắt đầu thủ tục, bị hại có dấu hiệu mệt, không đảm bảo sức khoẻ...

Vì vậy, đại diện VKS và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có ý kiến hoãn phiên toà.