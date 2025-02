Hoãn chôn cất Từ Hy Viên

Theo Next Apple, DJ Koo đã quyết định hoãn việc an táng Từ Hy Viên. Trước đó, gia đình dự định thực hiện mộc thụ táng theo nguyện vọng của cô. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, họ quyết định tìm một nơi an táng trang trọng để gia đình có thể đến viếng và thờ cúng.

Gia đình của Từ Hy Viên tôn trọng mong muốn trở về với thiên nhiên của cô, cũng như xu hướng mộc thụ táng phổ biến ở Đài Loan, Trung Quốc. Mặc dù DJ Koo hiểu rằng hình thức này không có gì sai, nhưng anh mong muốn có một nơi cụ thể để tưởng nhớ vợ. Gia đình cũng muốn Từ Hy Viên không bị quấy rầy sau khi thực hiện mộc thụ táng.