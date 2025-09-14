Hoàn cảnh xót xa của 'bé trai mở cửa cứu bạn', lãnh đạo tỉnh phải đề nghị hỗ trợ

Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người tử vong trong vụ thảm án xảy ra vào sáng sớm 13/9 tại phường Thành Nhất.

Tại nhà các nạn nhân, ông Nguyễn Thiên Văn đã thắp hương viếng các nạn nhân, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua sự mất mát quá lớn này. Ông cũng thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Dũng thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo địa phương. Ảnh: Hải Dương

Cũng tại đây, sau khi gặp cháu T.C.K. (12 tuổi) - người đã cứu cháu Trần Tấn P. thoát khỏi sự truy sát của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận, ông Văn đã khen ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ và thông minh của cháu K.