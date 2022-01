Hoài Linh tái xuất sau ồn ào từ thiện

Your browser does not support the audio element.

Từ khi vướng phải lùm xùm từ thiện, Hoài Linh im hơi lặng tiếng, "mất tích" khỏi showbiz. Những hình ảnh về việc Hoài Linh đi sự kiện sau đó đều là thông tin được cư dân mạng truyền tay nhau chứ không hề có sự xác nhận từ phía Hoài Linh.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau ồn ào từ thiện khiến khán giả xôn xao bàn tán.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Hoài Linh sẽ đóng cùng với Việt Hương trong vở kịch Lạc giữa biển người (đạo diễn Minh Nhật) vào ngày 7/1 tới đây.