Hoài Linh nói về việc trở lại gameshow sau ồn ào?

Nghệ sĩ Hoài Linh nói về việc trở lại gameshow

Tuy nhiên đây là đoạn clip được post vào tháng 5/2020, chỉ được đào lại mới đây. Còn sau những ồn ào từ thiện vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh chưa có bất kỳ hoạt động nào trước công chúng.