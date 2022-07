Hoài Lâm 'thấy thương, thấy nhớ' Đào Bá Lộc, chuyện gì đây?

Mới đây, Hoài Lâm tiếp tục gây chú ý khi cover ca khúc Đơn Phương của Đào Bá Lộc trong một buổi phát trực tiếp. Ca khúc này từng được Đào Bá Lộc phát hành và tạo tiếng vang với hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube

Your browser does not support the video tag.

Với chất giọng chuyên trị những ca khúc ballad, Hoài Lâm nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện đầy cảm xúc bản hit của Đào Bá Lộc.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hoài Lâm nhắc đến Đào Bá Lộc ngay trên sóng livestream: "Hát bài này xong thương Đào Bá Lộc quá mọi người. Tự nhiên thấy nhớ Đào Bá Lộc quá. Không biết nữa, thấy ngộ ngộ".