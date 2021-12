Hoài Lâm tâm trạng hát 'Hoa Nở Không Màu' ngay trên bàn nhậu

Mới đây, một đoạn clip xuất hiện trên Tik Tok đã vô tình ghi lại được hình ảnh Hoài Lâm khi đang ngồi trên bàn nhậu cùng bạn bè.

Vốn là một ca sĩ, thế nên dù ngồi trên bàn nhậu nhưng Hoài Lâm vẫn không quên khoe giọng hát của mình qua ca khúc "làm mưa làm gió" Vpop suốt một khoảng thời gian dài. Đó chính là ca khúc Hoa Nở Không Màu với phiên bản trên bàn nhậu của Hoài Lâm.

Nam ca sĩ đã thể hiện vô cùng da diết ca khúc Hoa nở không màu

Có thể thấy, trong suốt bài hát mà mình thể hiện thì Hoài Lâm vô cùng tâm trạng, gương mặt như đang chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng nên chỉ biết mượn Hoa Nở Không Màu để nói ra.