Hoài Lâm phong độ ra đi: Giọng hát xuống cấp - ngoại hình tròn vo

Trong đoạn clip, sự mộc mạc của Hoài Lâm vẫn nguyên vẹn. Về mặt cảm xúc, Hoài Lâm vẫn giữ tốt. Nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn cả là giọng hát của nam ca sĩ.

Khi thể hiện đoạn cao trào, Hoài Lâm lại tỏ ra chới với. Suýt nữa anh đã gặp phải sự cố "oét giọng" ở những nốt cao.