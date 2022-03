Hoài Lâm hát ca khúc chưa bao giờ nghe mà vẫn hay tuyệt đỉnh

Trước tình huống dở khóc dở cười này, Hoài Lâm thật thà thừa nhận chưa nghe bao giờ. Nhưng vốn là một ca sĩ khá chiều fan, nên Hoài Lâm lập tức mở bản gốc của ca khúc xứ Nghệ này để nghe thử để hát lại.

Biểu cảm của anh tập trung cao độ hoàn toàn vào việc lắng nghe bài hát đến độ gần như không chớp mắt.

Sau khi nghe qua một lượt, Hoài Lâm đã không biết nên như thế nào đành nở một nụ cười trừ tươi tắn. Sau đó, nam ca sĩ cover bài Câu Ví Dặm Người Ơi khó nhằn, bởi nó có rất nhiều từ địa phương đòi hỏi hát đúng kiểu.

Rất cố gắng để hát đúng cao độ của bài cũng như truyền tải đúng tinh thần dân gian của ca khúc xứ Nghệ, tuy không hoàn hảo nhưng chất giọng nội lực của Hoài Lâm cũng được xem là điểm cộng cho màn cover này.