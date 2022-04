Hoài Lâm già như ông chú 40, visual thời u mê đã biến mất

Your browser does not support the video tag.

MV Sao Tiếc Người Không Tốt - Hoài Lâm

Tuy nhiên, mọi sự chú ý của netizen lại đổ dồn vào ngoại hình của nam ca sĩ. Diện mạo hiện tại của giọng ca Hoa Nở Không Màu khiến nhiều người giật mình.

Theo đó, qua bức ảnh mới đăng tải, có thể nhận thấy Hoài Lâm đã tăng cân rõ rệt. Những nét lãng tử, thư sinh trước đó của nam ca sĩ dường như hoàn toàn biến mất.



Hoài Lâm xuất hiện trong MV mới với ngoại hình giật mình