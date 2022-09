Hoài Lâm chính thức trở lại Vpop sau nhiều lần khiến khán giả hoang mang

Cái tên kết hợp cùng Hoài Lâm trong MV trở lại lần này là Duy Drake - một “tân binh” mới toanh vừa chào sân của Vpop. Hoài Lâm và Duy Drake cũng đã tung bản demo cho màn song ca sắp tới.

Đoạn denom ca khúc ''Trách Hai Từ Thương Em''

Qua một vài giai điệu đầu được hé lộ, Trách Hai Từ Thương Em là một bản pop ballad dạt dào cảm xúc với ca từ đầy tình cảm, giai điệu da diết. MV ca khúc Trách Hai Từ Thương Em - sẽ lên sóng vào tối 27/9 sắp tới.



Tân binh Duy Drake.