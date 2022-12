Hoài Lâm bị nhận xét 'sầu sầu, thấy tội' trên livestream

Không chỉ được ủng hộ nhiệt tình ngày trở lại sân khấu, mà sản phẩm âm nhạc Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm vừa qua cũng đã chính thức đạt 200 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Đây cũng là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Hoài Lâm đạt được thành tích này.

Theo Saostar