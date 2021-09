Hoài Lâm bị chê 'phèn' khi chỉnh autotune hỏng cả giọng gốc

Your browser does not support the video tag.

Hoài Lâm cover Người Lạ Thoáng Qua

Đa số dân mạng đều cho rằng giọng gốc của Hoài Lâm hay hơn. Việc điều chỉnh giọng trong bản cover khiến cho cách hát của anh bị gượng gạo, đồng thời cũng mất đi "màu" của bản gốc.

"Dùng tune nhiều chán quá, thích Idol hát giọng thật hơn", "Dùng autotune quá nhiều thành giọng robot mất rồi", "Hoài Lâm nên lắng nghe góp ý của mọi người nhé, giọng thật rất hay", "Chỉnh cái giọng phèn quá ông ơi, cứ cover hát bằng giọng mình thì hay hơn",...