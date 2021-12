Hoa Tiên Fest Tour - điểm đến cho mùa lễ hội cuối năm

Your browser does not support the audio element.

Nơi được mệnh danh "Tinh hoa nghỉ dưỡng Bắc Trung Bộ"

Chạy dọc theo 2 km bờ biển Xuân Thành, một trong những bãi biển nguyên sơ và đẹp nhất Bắc Trung Bộ là sự hiện diện của Hoa Tiên Paradise - quần thể nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí cao cấp. Nơi du khách được trải nghiệm những cú swing tuyệt đẹp tại sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, nơi thỏa mãn nhu cầu giải trí với những vòng đua chó biểu diễn đỉnh cao, tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao Nghi Xuân, hòa mình vào thiên nhiên với các hoạt động cắm trại tại khu Hoa Nắng Camping Beach 2,3 ha cùng rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí biển…

Biển Xuân Thành ở khu vực Bắc Trung Bộ (Ảnh: Cen Land).

Với lợi thế về vị trí, gần cầu Cửa Hội, cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2, cách sân bay Vinh 20km, khách hàng từ Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận thuận tiện di chuyển tới dự án. Hoa Tiên được thừa hưởng lợi thế về hạ tầng giao thông khu vực, hứa hẹn sẽ là điểm đến sôi động và hấp dẫn bậc nhất Xuân Thành. Hiện dự án đã sẵn sàng bàn giao và đi vào vận hành giai đoạn 1 trong quý I/2022.