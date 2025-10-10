Hoà sắc tứ phương và hành trình gắn kết tuổi trẻ trong 'Tứ phương du hí'

‏Tiếp nối tinh thần của chủ đề ‏‏“Adastra” - Vươn tới vì sao,‏‏ ‏‏“Tứ phương du hí”‏‏ mang thông điệp tôn vinh sự đa dạng và gắn kết những sắc màu văn hóa từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi tân sinh viên bước vào giảng đường hôm nay đều mang theo hơi thở quê hương. Đó là sắc xanh của núi rừng, vàng óng của đồng lúa, là cát trắng hay vị mặn thân quen của biển cả khơi xa. Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một bức tranh rực rỡ, nơi “tứ phương” gặp gỡ trong hành trình mới.‏

‏Đến với ‏‏“Tứ phương du hí”‏‏, các bạn tân sinh viên sẽ được đắm mình trong chuỗi trò chơi dân gian kết hợp yếu tố hiện đại. Mỗi thử thách là một cánh cửa ký ức đưa các bạn trở lại tuổi thơ, đồng thời mở ra cơ hội khám phá những nét văn hóa độc đáo từ các vùng miền khác nhau. ‏

‏Từ Trung du miền núi Bắc Bộ, nơi người chơi hóa thân thành nông dân gieo mầm trên những thửa ruộng bậc thang. Trong hành trình đó sẽ có những hố bom là đại diện cho khó khăn thử thách buộc người chơi phải tránh. Vòng xuống đồng bằng sông Cửu Long, hành trình vượt “sông MêKung” đưa người chơi lạc vào mê cung sông nước, thử thách khả năng định hướng và sự bình tĩnh. Ở Duyên hải miền Trung, trò chơi “1kg sắt = 1kg muối” gợi nhắc tinh thần cần cù, tỉ mỉ của người dân miền biển nắng gió. Và cuối cùng, tại vùng biển đảo, người chơi hóa thân thành ngư dân, kiên trì đánh cá giữa sóng nước xanh thẳm, thể hiện sức bền và tinh thần vượt khó.‏

‏Không chỉ là một hoạt động vui chơi, sự kiện còn là không gian kết nối để các bạn sinh viên có thể cùng nhau chia sẻ và vun đắp tình cảm. Bạn Nguyễn Công Minh - sinh viên lớp Công tác tư tưởng - Văn hoá A2 K45 chia sẻ: ‏‏“Em nghĩ sự kiện lần này thật sự là không gian kết nối. Trước tiên là đối với lớp em thì các bạn phấn khởi, trò chuyện với nhau về sự kiện giúp em làm quen các bạn nhanh hơn. Thứ hai là chúng em đã thấy được môi trường năng động, sáng tạo, nhiệt huyết ở khoa”.‏