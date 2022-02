Hóa ra 'Tết Tết Tết Tết Đến Rồi' không phải tên bài hát như vẫn tưởng!

Lời bài hát gần như gói gọn hết những nét đặc trưng, phong tục và ý nghĩa quan trọng nhất của ngày Tết cổ truyền đối với người Việt Nam, từ chuyện "khoe áo mới" đến "đi lễ chùa" hay "về chung vui bên gia đình".

Ngày Tết Quê Em

Ngoài ra, một sự thật thú vị nữa rằng chính sự thành công của Ngày Tết Quê Em đã thúc đẩy nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sáng tác ca khúc Mùa Xuân Ơi, sau này cũng trở thành một bài hát nổi tiếng khác về chủ đề Tết Nguyên Đán.

Bên cạnh đó, những ca khúc như "Đón Xuân", "Lắng Nghe Mùa Xuân Về"... vẫn làm nhiều người bồi hồi mỗi khi vang lên dịp Tết đến.