Hóa ra Hương Giang live hay thần sầu 'Never Enough' chỉ là ghép?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip Hương Giang hát phiêu nốt cao "thần sầu" nhưng hóa ra là... ghép nhạc khiến nhiều người hụt hẫng.

Cụ thể, cư dân mạng đã truyền tay nhau rần rần đoạn clip là sân khấu của Hương Giang thể hiện ca khúc Never Enough. Được biết, ca khúc US-UK kinh điển với những nốt cao trải dài và luyến láy khó nhằn này gắn liền với tên tuổi của Loren Allred.

Clip Hương Giang hát Never Enough phiêu nốt cao thần sầu nhưng là ghép gây xôn xao?

Vậy mà trong đoạn clip này Hương Giang trình diễn rất mượt mà, giọng hát cũng khỏe và trong trẻo. Không hề còn thều thào, hụt hơi hay màu giọng "the thé" như một số bản ballad trước đó mà cô thể hiện.

Đặc biệt, phần cao trào của Never Enough cũng khiến dân tình rất bất ngờ vì Hương Giang thể hiện vô cùng tốt, không chút chênh phô.