Hòa Minzy 'vỗ mặt' Erik về vụ hát nhép dù rất thân ?

Erik là ca sĩ trẻ đang có những thành công đáng nể tại V-pop hiện nay. Anh sở hữu nhiều bản hit đình đám như Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Em Không Sai, Chúng Ta Sai, Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời... Erik từng được đánh giá cao về giọng hát nhưng phong độ ngày càng đi xuống.



Ca sĩ Erik

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip Erik trình diễn cực sung ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh.

Tuy nhiên, sự cố không hay đã xảy ra trong lúc nam ca sĩ thể hiện vũ đạo trong khi hát, chiếc micro bị rơi. Erik luống cuống để nhặt lại micro. Ngay khoảnh khắc này, người hâm mộ vẫn nghe rất rõ giọng hátvang lên tròn vành rõ chữcủa chàng ca sĩ 9x.