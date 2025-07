Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu đồng cho bà con Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Tối 23/7, Hoà Minzy chia sẻ trên trang cá nhân về việc ủng hộ 300 triệu đồng tới bà con Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai do bão số 3 (Wipha) gây ra, theo lời kêu gọi của chính quyền Tỉnh và Nhà Nước.

Nữ ca sĩ cho biết: "Như một lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể đến Hoà sẽ đến trực tiếp với mọi người sau ạ".

Hòa Minzy chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ bà con vùng lũ ở Nghệ An (Ảnh: FBNV)

"Nơi đây Hoà đã từng đến ủng hộ bà con mấy năm trước. Nhưng năm nay mọi người nói còn ảnh hưởng nặng nề và rộng nhiều nơi hơn. Đọc tin mà xót xa không chịu nổi. Tạm thời như vậy, khi nào ổn, đi vào được Hòa sẽ tới sau ạ", giọng ca "Bắc Bling" chia sẻ thêm.

Hành động này của Hòa Minzy được cộng đồng mạng khen ngợi vì tấm lòng hảo tâm, luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão lũ.

Một số người để lại bình luận: "Nghệ An trân quý tấm lòng thơm thảo của Hòa"; "Cảm ơn tấm lòng vàng của Hoà Minzy. Không phải riêng lần này, Hoà thường xuyên giúp đỡ mọi người, mọi miền Tổ Quốc từ lâu rồi"; "Cảm ơn tấm lòng của em. Vừa đẹp người, vừa đẹp nết"...

Những ngày qua, nữ ca sĩ cũng thường xuyên có các bài đăng để cập nhật tình hình mưa lũ tại Nghệ An. Cô gửi lời hỏi thăm và động viên bà con tại đây chịu ảnh hưởng do thiên tai. "Bà con Nghệ An sao rồi ạ. Bà con các nơi mọi người ổn chứ ạ? Có bị ảnh hưởng nhiều không ạ?", cô viết trên trang cá nhân vào sáng 23/7.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Nghệ An xảy ra mưa lớn khiến nước sông dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi chung tay ủng hộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Wipha) gây ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ công nhân viên chức, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài… bằng tình cảm và trách nhiệm hãy chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Hòa Minzy là nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động thiện nguyện, xã hội. Cô thường xuyên quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn do thiên tai. Trước đó, sau cơn bão Yagi năm 2024, nữ ca sĩ đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ tới các tỉnh thành bị thiệt hại do bão.

Hòa Minzy sinh năm 1995, từng đoạt quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các bài hit như "Rời bỏ", "Không thể cùng nhau suốt kiếp", "Thị màu". Năm 2023, Hòa Minzy ra mắt MV Thị Mầu - lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng trong văn học và chèo với chất liệu âm nhạc kết hợp yếu tố dân gian, hiện đại. Năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Mai Vàng, hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.

Đầu năm 2025, Hòa Minzy thành công với MV "Bắc Bling". Sản phẩm hiện đạt hơn 241 triệu lượt xem trên YouTube. "Bắc Bling" được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu, tinh thần tôn vinh văn hóa vùng Kinh Bắc.