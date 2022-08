Hòa Minzy 'than vãn' chọn sai trang phục, fan liền trấn an đặc biệt

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy đã có màn tương tác, giao lưu nhớ đời với fan trong lần biểu diễn tại Huế.

Cụ thể, Hòa Minzy "than vãn" với fan của mình về việc nhầm lẫn lịch trình khiến cô chọn sai trang phục.