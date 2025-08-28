Hòa Minzy khuấy đảo Sao nhập ngũ, Minh Tú bật khóc rời chương trình

Tập 4 "Sao nhập ngũ 2025" với chủ đề "Vượt nắng thắng mưa" mang đến nhiều cảm xúc trái ngược: Từ những phút giây sôi động của hội thao văn nghệ, cho đến khoảnh khắc lặng đi trong chia tay đầy nước mắt.

Mở màn, các nghệ sĩ chia thành bốn đội, do Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu làm đội trưởng. Họ lần lượt thể hiện những tiết mục "nhạc dã chiến".