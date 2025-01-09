Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Tối 31/8, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi "chỉ mặt gọi tên" một số kênh TikTok chuyên đăng nội dung so sánh các nghệ sĩ theo hướng tiêu cực.

Cô bỏ qua những lần bị so sánh trước đây nhưng quyết định lên tiếng khi lần này bị gán ghép cùng ca sĩ Mỹ Tâm.

"Hẳn là chị Mỹ Tâm? Chị ấy là tượng đài và thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ của tôi. Không phải tôi không tự tin hay đang tự ti vì ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng cứ mang chị Tâm ra để so sánh rồi vô tình anti-fan lại có cớ chửi tôi. Một câu thôi: Không thể nào so sánh, chị Tâm mãi là huyền thoại", Hoà Minzy trải lòng.