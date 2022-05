Hòa Minzy dầm mưa 'quẩy banh nóc', trợ lý che ô đầy 'bất lực'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Hòa Minzy dầm mưa, chạy xuống sân khấu để "quẩy banh nóc" cùng hàng ngàn khán giả có mặt.

Theo đó, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi xuất hiện với bộ váy đỏ rực rỡ, nhan sắc ngày càng mặn mà của Hòa Minzy dù đã là mẹ 1 con.

Your browser does not support the video tag.

Dù bảo vệ và trợ lý đã liên tục chạy theo để che ô nhưng Hòa Minzy vẫn cứ gọi là bất chấp luồn lách. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, đã dặn dò bảo vệ không cần che ô cho mình nhưng các anh vẫn rất tận tâm.

"Nói từ đầu là em sẽ dầm mưa cùng mọi người nên đừng che ô, mà mọi người thương quá cứ che cho thôi. Sung quá không biết gì hết trơn, cảm ơn ekip ạ", Hòa Minzy cho biết.