Hòa Minzy công khai 'chỉnh' fan tội phá đám khi mình đang hát

Hòa Minzy còn được biết đến là nữ ca sĩ vô cùng thương yêu, chiều lòng người hâm mộ. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy gặp gỡ và nói chuyện với fan sau buỏi biểu diễn gây thích thú với nhiều người.

Cụ thể, Hòa Minzy đã tự tin thể hiện không nhạc một đoạn ca khúc Tìm Một Nửa Cô Đơn - bản hit đình đám của nữ ca sĩ năm nào. Khi những câu hát cất lên, Hòa Minzy dường như quên hết mọi thứ xung quanh mà say sưa đắm chìm feel theo những cảm xúc khi hát.