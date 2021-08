Hòa Minzy 'bực' khi bị so sánh với Trần Đức Bo

Hiện sau 6 ngày ra mắt, MV Em Hát Ai Nghe đạt top 2 trending YouTube trong danh mục Âm nhạc.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, Hòa Minzy và Orange đã có màn song ca nhuần nhuyễn khiến người hâm mộ rất thích thú. Cả hai trưng trổ chất giọng ấm và nội lực, thực hiện những pha luyến láy "đỉnh của chóp".