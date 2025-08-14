Hòa Minzy bất ngờ thông báo đã ủng hộ nhân dân Cuba, số tiền gây choáng

Hòa Minzy từ lâu đã được biết đến là một trong những nghệ sĩ Việt giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Một ngày sau khi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" được phát động, sáng 14/8, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ thông báo đã ủng hộ nhân dân Cuba số tiền 50 triệu đồng.

"Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ nước ta, Hòa Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc", nữ ca sĩ chia sẻ.