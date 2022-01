Hoa mai từ Bình Định "bay" ra Hà Nội đón Tết

Theo chủ hàng, do năm nay dịch Covid-19 hoành hành nên số lượng hoa mai chuyển ra giảm hơn so với mọi năm, nhưng người dân vẫn thích mua, do hoa mai mang một vẻ đẹp đặc trưng của Tết cổ truyền phương nam, thị hiếu khách hàng cũng thay đổi khi không chỉ chơi mỗi hoa đào. "Năm nay tôi chuyển ra Hà Nội khoảng 400-500 chậu hoa mai. Tại điểm bán trên đường Nguyễn Xiển này có khoảng 140 gốc, giá bán từ 2,5 - 25 triệu đồng", chủ cửa hàng hoa chia sẻ.